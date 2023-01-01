Мельников (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Проект о наследии выдающегося архитектора-новатора, работы которого известны во всем мире. Документальная картина «Мельников» — фильм, удостоившийся премии «Золотой орел».



Архитектура, созданная �по проектам Константина Мельникова, сразу приковывает взгляд. Это могли подтвердить и посетители международной выставки искусств в Париже 1925 году. Тогда павильон, созданный Мельниковым, удостоился особого упоминания архитектора Ле Корбюзье. Дальше Мельникова ожидала удивительная карьера, в течение которой он спроектировал саркофаг для Мавзолея Ленина, множество гаражей и клубов и свое главное творение — дом-мастерскую в Кривоарбатском переулке.



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