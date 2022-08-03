Беглецы (фильм, 1986) смотреть онлайн
О фильме
Бывший грабитель случайно оказывается в заложниках у вора-новичка. Одна из трех классических комедий 80-х с блистательным дуэтом Пьера Ришара и Жерара Депардье.
Жан Люка прославился дерзкими ограблениями, но, отсидев положенный срок в тюрьме, собрался завязать с криминалом. Однако в банк, куда он приходит просто открыть счет, с пистолетом и в чулке врывается неловкий грабитель Франсуа Пиньон. Горе-преступник пустился во все тяжкие не от хорошей жизни: ему нужны деньги для дочки, которая перестала говорить после смерти матери. Авантюра идет не по плану, и дилетанту Пиньону приходится взять бывалого налетчика Люку в заложники. Вот только приехавшая на место полиция уверена, что все произошло с точностью до наоборот. Теперь неудачливой парочке остается только бежать.
Что предпримут герои и как смогут друг другу помочь, вы узнаете, если будете смотреть «Беглецы» — фильм 1986 года
Рейтинг
- ФВРежиссёр
Франсис
Вебер
- Актёр
Пьер
Ришар
- Актёр
Жерар
Депардье
- ЖКАктёр
Жан
Карме
- МБАктёр
Морис
Барье
- ЖБАктёр
Жан
Бенгиги
- РБАктёр
Ролан
Бланш
- АБАктриса
Анаис
Бре
- ФЛАктёр
Филипп
Лельевр
- ИААктриса
Ивелин
Айо
- ДПАктёр
Дидье
Пэн
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- ЖРПродюсер
Жан-Жозе
Рише
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Сазонтьев
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Смирнов
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- СГХудожница
Сильви
Готреле
- ЛТОператор
Лучано
Товоли
- ВККомпозитор
Владимир
Косма