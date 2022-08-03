Беглецы (фильм, 1986) смотреть онлайн

Бывший грабитель случайно оказывается в заложниках у вора-новичка. Одна из трех классических комедий 80-х с блистательным дуэтом Пьера Ришара и Жерара Депардье.



Жан Люка прославился дерзкими ограблениями, но, отсидев положенный срок в тюрьме, собрался завязать с криминалом. Однако в банк, куда он приходит просто открыть счет, с пистолетом и в чулке врывается неловкий грабитель Франсуа Пиньон. Горе-преступник пустился во все тяжкие не от хорошей жизни: ему нужны деньги для дочки, которая перестала говорить после смерти матери. Авантюра идет не по плану, и дилетанту Пиньону приходится взять бывалого налетчика Люку в заложники. Вот только приехавшая на место полиция уверена, что все произошло с точностью до наоборот. Теперь неудачливой парочке остается только бежать.



