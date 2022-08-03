Сказка, рассказанная ночью (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Путники, собравшиеся в покинутом хозяевами доме, рассказывают друг другу истории, скрываясь от разбойников — экранизация сказок Вильгельма Гауфа. Поздней ночью двое путников — подмастерья Гуго и Эдвин — набредают на придорожную харчевню. Опасаясь орудующих в округе разбойников, они укрываются под ее крышей. Там они встречают студента философии и аптекаря, которым пришла в голову та же идея. Вот только хозяев в харчевне нет — их даже никто не видел. Чтобы скоротать время, гости начинают рассказывать невероятные истории. Позже к ним присоединяется графиня с прислугой, которая тоже не прочь послушать сказки. Но именно графиня и привлекает в харчевню разбойников, которые требуют ее выдать. Теперь спасти ее могут только новые друзья — не без помощи сказок.

