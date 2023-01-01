Черный принц Аджуба
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Черный принц Аджуба

Черный принц Аджуба (сериал, 1991) смотреть онлайн

8.61991, Черный принц Аджуба 1 сезон
Фэнтези, Комедии0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Добрый волшебник дарит новорожденному сыну правителя сказочной страны удивительный меч, способный пронзать гранит. Проходят годы, и мальчик, ставший сильным и смелым юношей, с помощью этого меча защищает справедливость, освобождая от коварного злодея свой народ и своих близких...

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный принц Аджуба»

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