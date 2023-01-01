Черный принц Аджуба (сериал, 1991) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Добрый волшебник дарит новорожденному сыну правителя сказочной страны удивительный меч, способный пронзать гранит. Проходят годы, и мальчик, ставший сильным и смелым юношей, с помощью этого меча защищает справедливость, освобождая от коварного злодея свой народ и своих близких...



Сериал Черный принц Аджуба 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.