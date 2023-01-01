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Черный принц Аджуба (сериал, 1991) сезон 1 смотреть онлайн
8.61991, Черный принц Аджуба. Сезон 1 2 серии
Фэнтези, Приключения0+
Сезоны и серии
Сюжет
Добрый волшебник дарит новорожденному сыну правителя сказочной страны удивительный меч, способный пронзать гранит. Проходят годы, и мальчик, ставший сильным и смелым юношей, с помощью этого меча защищает справедливость, освобождая от коварного злодея свой народ и своих близких...
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ГВРежиссёр
Геннадий
Васильев
- ШКРежиссёр
Шаши
Капур
- АБАктёр
Амитабх
Баччан
- ДКАктриса
Димпл
Кападиа
- ШКАктёр
Шамми
Капур
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- РКАктёр
Риши
Капур
- САктриса
Сонам
- АПАктёр
Амриш
Пури
- ГДАктёр
Георгий
Дарчиашвили
- ЗКАктёр
Зураб
Капианидзе
- АЛАктёр
Абессалом
Лория
- ЮАСценарист
Юрий
Аветиков
- ББСценарист
Бхарат
Б. Бхалла
- ИКПродюсер
Инесса
Каширская
- МСПродюсер
Михаил
Сапожников
- АЗПродюсер
Александр
Зосименко
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- БАХудожница
Бхану
Атайя
- АКОператор
Александр
Ковальчук
- ППОператор
Питер
Перейра
- СООператор
Сергей
Онуфриев
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников