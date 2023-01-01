Биография

Амитабх Баччан — индийский актер, а также продюсер, политик и телеведущий. За творческую деятельность награжден кинематографическими премиями как на родине, так и за рубежом. Наивысшие — Падма Шри, Падма Вибхушан и Падма Бхушан, а также «Лучший новый актер» и другие. Родился в Аллахабаде 11 октября 1942 года. Амитабх появился на свет в семье поэта Хариванш рай Шривастава. Мальчик обучался в Шервудском колледже, затем поступил в Килари Мал Коллеж. С раннего детства мечтал об актерской карьере, имел талант и прекрасную внешность. Творческая карьера Амитабха Баччана началась с работы диктором на радио. Позже состоялся кинодебют в ленте «Семь индейцев». Далее — съемки в картинах «Ананд», «Затянувшаяся расплата», «Носильщик», «Кто хочет стать миллионером?», «Несущий смерть» и другие. Две из них стали классикой Болливуда — «Стена» и «Месть и закон». Особый коммерческий успех имели такие ленты с Амитабхом Баччаном, как «Найти справедливость», «Банти и Бабли», «Наперегонки со временем», «Загадка», «По стопам отца», «Как сердце подскажет». Актер отдал съемкам в кино больше 45 лет жизни. В 70-х считался секс-символом кинематографа. Дебют на международной киноарене состоялся в 2013 году в картине «Великий Гэтсби».