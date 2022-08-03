Анжелика вынуждена выйти замуж за Жоффрея де Пейрака. Несмотря на его внешность, она со временем полюбила его. Влюбленные живут счастливо в своем замке, пока однажды к ним не приезжает король. Восхищенный красотой Анжелики Людовик XIV хочет сделать ее своей наложницей…

