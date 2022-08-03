9.41964, Angélique, marquise des anges
Драма, Приключения111 мин18+
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Анжелика, маркиза ангелов (фильм, 1964) смотреть онлайн
О фильме
Анжелика вынуждена выйти замуж за Жоффрея де Пейрака. Несмотря на его внешность, она со временем полюбила его. Влюбленные живут счастливо в своем замке, пока однажды к ним не приезжает король. Восхищенный красотой Анжелики Людовик XIV хочет сделать ее своей наложницей…
СтранаГермания, Италия, Франция
ЖанрИсторический, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ББРежиссёр
Бернар
Бордери
- Актриса
Мишель
Мерсье
- РОАктёр
Робер
Оссейн
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- КЖАктёр
Клод
Жиро
- ДДАктёр
Джулиано
Джемма
- ШРАктёр
Шарль
Ренье
- ЖТАктёр
Жак
Тожа
- МЛАктриса
Мадлен
ЛеБо
- ЖТАктёр
Жан
Топар
- БВАктёр
Бернар
Воринже
- КБСценарист
Клод
Брюле
- ББСценарист
Бернар
Бордери
- ФКСценарист
Франсис
Кон
- ДБСценарист
Даниэль
Буланже
- ФКПродюсер
Франсис
Кон
- РМАктриса дубляжа
Роза
Макагонова
- АТАктёр дубляжа
Аркадий
Толбузин
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- ЕЖАктёр дубляжа
Евгений
Жариков
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- РДХудожница
Розин
Деламар
- ММКомпозитор
Мишель
Мань