Анжелика, маркиза ангелов
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Анжелика, маркиза ангелов
9.41964, Angélique, marquise des anges
Драма, Приключения111 мин18+
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Анжелика, маркиза ангелов (фильм, 1964) смотреть онлайн

О фильме

Анжелика вынуждена выйти замуж за Жоффрея де Пейрака. Несмотря на его внешность, она со временем полюбила его. Влюбленные живут счастливо в своем замке, пока однажды к ним не приезжает король. Восхищенный красотой Анжелики Людовик XIV хочет сделать ее своей наложницей…

Страна
Германия, Италия, Франция
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анжелика, маркиза ангелов»