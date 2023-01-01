Биография

Мишель Мерсье — французская актриса. Родилась в Ницце 1 января 1939 года. В возрасте шестнадцати лет Мишель покинула родительский дом в Ницце и поехала покорять Париж. Девушка осуществила свою детскую мечту и стала балериной. Случайное знакомство с Чарли Чаплином определило дальнейшую судьбу Мерсье, ведь тот вдохновил ее выучить английский язык и попробовать себя в кино. Вышедшая в 1957 году криминальная драма «Поворот ручки» стала не только дебютом новоиспеченной актрисы, но и переломным моментом в жизни Мишель Мерсье. 1960-е годы стали триумфом для молодой француженки, сыгравшей в картинах, определивших десятилетие. Среди них фильмы «Великолепная Анжелика», «Стреляйте в пианиста», «Гром небесный» и «Любите ли вы Брамса?».