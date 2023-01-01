Неукротимая Анжелика (фильм, 1967) смотреть онлайн
9.21967, Indomptable Angélique
Мелодрама, Приключения81 мин18+
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О фильме
Поиски мужа приводят Анжелику к морскому побережью, где следы Жоффре де Пейрака обрываются... Капитан королевской галеры, пораженный красотой молодой женщины, принуждает ее подняться на борт и сопровождать его в плавании.
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СтранаФранция, Италия, Германия
ЖанрПриключения, Мелодрама
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- ББРежиссёр
Бернар
Бордери
- Актриса
Мишель
Мерсье
- РОАктёр
Робер
Оссейн
- РПАктёр
Роже
Пиго
- КРАктёр
Кристиан
Роде
- ЭМАктёр
Этторе
Манни
- БДАктёр
Бруно
Дитрих
- ПМАктёр
Паскуале
Мартино
- ЗРАктёр
Зигхардт
Рупп
- ОКАктёр
Омеро
Капанна
- АГСценарист
Анн
Голон
- СГСценарист
Серж
Голон
- ББСценарист
Бернар
Бордери
- ПЖСценарист
Паскаль
Жарден
- ФШПродюсер
Франсуа
Шавен
- ФКПродюсер
Франсис
Кон
- РДХудожница
Розин
Деламар
- ММКомпозитор
Мишель
Мань