Неукротимая Анжелика (фильм, 1967) смотреть онлайн

Поиски мужа приводят Анжелику к морскому побережью, где следы Жоффре де Пейрака обрываются... Капитан королевской галеры, пораженный красотой молодой женщины, принуждает ее подняться на борт и сопровождать его в плавании.



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