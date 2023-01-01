Неукротимая Анжелика
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Неукротимая Анжелика

Неукротимая Анжелика (фильм, 1967) смотреть онлайн

9.21967, Indomptable Angélique
Мелодрама, Приключения81 мин18+
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О фильме

Поиски мужа приводят Анжелику к морскому побережью, где следы Жоффре де Пейрака обрываются... Капитан королевской галеры, пораженный красотой молодой женщины, принуждает ее подняться на борт и сопровождать его в плавании.

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Страна
Франция, Италия, Германия
Жанр
Приключения, Мелодрама
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Неукротимая Анжелика»