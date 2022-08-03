Анжелика оказывается на Востоке. Захваченная в плен воинами арабского султана, она попадает к нему в гарем, но в очередной раз доказывает свою преданность и любовь к мужу. Единственное чувство, согревающее сердце Анжелики, — это надежда вновь обрести своего возлюбленного…

