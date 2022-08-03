Анжелика и султан
Wink
Фильмы
Анжелика и султан
9.51968, Angélique et le sultan
Мелодрама, Приключения93 мин18+
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Анжелика и султан (фильм, 1968) смотреть онлайн

О фильме

Анжелика оказывается на Востоке. Захваченная в плен воинами арабского султана, она попадает к нему в гарем, но в очередной раз доказывает свою преданность и любовь к мужу. Единственное чувство, согревающее сердце Анжелики, — это надежда вновь обрести своего возлюбленного…

Страна
Германия, Италия, Франция
Жанр
Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анжелика и султан»