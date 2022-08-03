9.51968, Angélique et le sultan
Мелодрама, Приключения93 мин18+
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Анжелика и султан (фильм, 1968) смотреть онлайн
О фильме
Анжелика оказывается на Востоке. Захваченная в плен воинами арабского султана, она попадает к нему в гарем, но в очередной раз доказывает свою преданность и любовь к мужу. Единственное чувство, согревающее сердце Анжелики, — это надежда вновь обрести своего возлюбленного…
СтранаГермания, Италия, Франция
ЖанрПриключения, Мелодрама
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ББРежиссёр
Бернар
Бордери
- Актриса
Мишель
Мерсье
- РОАктёр
Робер
Оссейн
- ЖПАктёр
Жан-Клод
Паскаль
- ЖСАктёр
Жак
Санти
- ХШАктёр
Хельмут
Шнайдер
- РПАктёр
Роже
Пиго
- ЭМАктёр
Этторе
Манни
- ЭКАктёр
Эрно
Криза
- БДАктёр
Бруно
Дитрих
- ПМАктёр
Паскуале
Мартино
- ББСценарист
Бернар
Бордери
- ФКСценарист
Франсис
Кон
- ПЖСценарист
Паскаль
Жарден
- ФШПродюсер
Франсуа
Шавен
- ФКПродюсер
Франсис
Кон
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Тихонов
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- СЗАктёр дубляжа
Станислав
Захаров
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Ковальков
- РДХудожница
Розин
Деламар
- ММКомпозитор
Мишель
Мань