Фильмы
Анжелика и султан
Актёры и съёмочная группа фильма «Анжелика и султан»

Режиссёры

Бернар Бордери

Bernard Borderie
Режиссёр

Актёры

Мишель Мерсье

Michèle Mercier
АктрисаAngélique de Peyrac
Робер Оссейн

Robert Hossein
АктёрJeoffrey de Peyrac
Жан-Клод Паскаль

Jean-Claude Pascal
АктёрOsman Ferradji
Жак Санти

Jacques Santi
АктёрVateville
Хельмут Шнайдер

Helmuth Schneider
АктёрColin Paturel (в титрах: Helmut Schneider)
Роже Пиго

Roger Pigaut
АктёрLe Marquis d'Escrainville
Этторе Манни

Ettore Manni
АктёрJason
Эрно Криза

Erno Crisa
АктёрTurkish Ambassador
Бруно Дитрих

Bruno Dietrich
АктёрCorlano
Паскуале Мартино

Pasquale Martino
АктёрSavary

Сценаристы

Бернар Бордери

Bernard Borderie
Сценарист
Франсис Кон

Francis Cosne
Сценарист
Паскаль Жарден

Pascal Jardin
Сценарист

Продюсеры

Франсуа Шавен

François Chavane
Продюсер
Франсис Кон

Francis Cosne
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Вячеслав Тихонов

Актёр дубляжа
Александр Белявский

Актёр дубляжа
Станислав Захаров

Актёр дубляжа
Владислав Ковальков

Актёр дубляжа

Художники

Розин Деламар

Rosine Delamare
Художница

Композиторы

Мишель Мань

Michel Magne
Композитор