Актёры и съёмочная группа фильма «Анжелика и султан»

Актёры
АктрисаAngélique de Peyrac
Мишель МерсьеMichèle Mercier
АктёрJeoffrey de Peyrac
Робер ОссейнRobert Hossein
АктёрOsman Ferradji
Жан-Клод ПаскальJean-Claude Pascal
АктёрVateville
Жак СантиJacques Santi
АктёрColin Paturel (в титрах: Helmut Schneider)
Хельмут ШнайдерHelmuth Schneider
АктёрLe Marquis d'Escrainville
Роже ПигоRoger Pigaut
АктёрJason
Этторе МанниEttore Manni
АктёрTurkish Ambassador
Эрно КризаErno Crisa
АктёрCorlano
Бруно ДитрихBruno Dietrich
АктёрSavary