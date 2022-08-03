Анжелика и король
Wink
Фильмы
Анжелика и король
9.61965, Angélique et le roy
Мелодрама, Исторический100 мин18+
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Анжелика и король (фильм, 1965) смотреть онлайн

О фильме

Король Людовик XIV дает Анжелике задание: уговорить персидского посла подписать договор с Францией. Решив, что цель оправдывает средства, она использует все свое очарование. Посол соглашается на сделку, но взамен требует прекрасную Анжелику…

Страна
Германия, Италия, Франция
Жанр
Исторический, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анжелика и король»