9.61965, Angélique et le roy
Мелодрама, Исторический100 мин18+
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Анжелика и король (фильм, 1965) смотреть онлайн
О фильме
Король Людовик XIV дает Анжелике задание: уговорить персидского посла подписать договор с Францией. Решив, что цель оправдывает средства, она использует все свое очарование. Посол соглашается на сделку, но взамен требует прекрасную Анжелику…
СтранаГермания, Италия, Франция
ЖанрИсторический, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ББРежиссёр
Бернар
Бордери
- Актриса
Мишель
Мерсье
- РОАктёр
Робер
Оссейн
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- ЖТАктёр
Жак
Тожа
- СФАктёр
Сами
Фре
- ЭБАктриса
Эстелла
Блен
- ФУАктёр
Фред
Уильямс
- ПМАктёр
Паскуале
Мартино
- ЖПАктёр
Жан
Паредес
- РЛАктёр
Рене
Лефевр
- ПЖСценарист
Паскаль
Жарден
- АГСценарист
Анн
Голон
- СГСценарист
Серж
Голон
- АДСценарист
Ален
Деко
- ФКПродюсер
Франсис
Кон
- РМАктриса дубляжа
Роза
Макагонова
- АААктёр дубляжа
Алексей
Алексеев
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- РДХудожница
Розин
Деламар
- ММКомпозитор
Мишель
Мань