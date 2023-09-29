Великолепная Анжелика (фильм, 1965) смотреть онлайн

Великолепная Анжелика
Великолепная Анжелика

Великолепная Анжелика (фильм, 1965)

9.51965, Merveilleuse Angélique
Мелодрама, Приключения100 мин18+
О фильме

После того как ее мужа сжигают на костре, Анжелика находит убежище у разбойников, глава которых - друг ее детства Николя. Во время нападения другой банды, Николя вынужден пожертвовать собой, чтобы позволить Анжелике бежать. Судьба вновь благосклонна к ней - Анжелике удается выйти замуж за маркиза де Плесси-Бельера. Она решает проникнуть в Версаль и отомстить королю - убийце мужа...

Страна
Франция, Италия, Германия
Жанр
Исторический, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

