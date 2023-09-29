Великолепная Анжелика (фильм, 1965) смотреть онлайн
9.51965, Merveilleuse Angélique
Мелодрама, Приключения100 мин18+
О фильме
После того как ее мужа сжигают на костре, Анжелика находит убежище у разбойников, глава которых - друг ее детства Николя. Во время нападения другой банды, Николя вынужден пожертвовать собой, чтобы позволить Анжелике бежать. Судьба вновь благосклонна к ней - Анжелике удается выйти замуж за маркиза де Плесси-Бельера. Она решает проникнуть в Версаль и отомстить королю - убийце мужа...
СтранаФранция, Италия, Германия
ЖанрИсторический, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ББРежиссёр
Бернар
Бордери
- Актриса
Мишель
Мерсье
- КЖАктёр
Клод
Жиро
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- ЖТАктёр
Жан-Луи
Трентиньян
- ДДАктёр
Джулиано
Джемма
- КМАктриса
Клер
Морье
- ЭШАктёр
Эрнст
Шрёдер
- ШРАктёр
Шарль
Ренье
- ЖТАктёр
Жак
Тожа
- ФМАктёр
Франсуа
Мэтр
- КБСценарист
Клод
Брюле
- ББСценарист
Бернар
Бордери
- ФКСценарист
Франсис
Кон
- ДБСценарист
Даниэль
Буланже
- ФКПродюсер
Франсис
Кон
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- РДХудожница
Розин
Деламар
- ММКомпозитор
Мишель
Мань