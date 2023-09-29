Великолепная Анжелика (фильм, 1965) смотреть онлайн

После того как ее мужа сжигают на костре, Анжелика находит убежище у разбойников, глава которых - друг ее детства Николя. Во время нападения другой банды, Николя вынужден пожертвовать собой, чтобы позволить Анжелике бежать. Судьба вновь благосклонна к ней - Анжелике удается выйти замуж за маркиза де Плесси-Бельера. Она решает проникнуть в Версаль и отомстить королю - убийце мужа...

