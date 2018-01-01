Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Снегурочка»

Режиссёры

Павел Кадочников

Режиссёр

Актёры

Евгения Филонова

АктрисаСнегурочка
Евгений Жариков

АктёрЛель
Ирина Губанова

АктрисаКупава
Борис Химичев

АктёрМизгирь
Павел Кадочников

Актёрцарь Берендей
Сергей Филиппов

АктёрБермята
Андрей Апсолон

Актёрбобыль Бакула
Любовь Малиновская

АктрисаБобылиха
Валентина Пугачева

АктрисаРадушка
Валерий Малышев

АктёрБрусило

Сценаристы

Д. Дель

Сценарист
Павел Кадочников

Сценарист
Александр Островский

Сценарист

Продюсеры

Григорий Прусовский

Продюсер

Актёры дубляжа

Ефим Копелян

Актёр дубляжа

Операторы

Александр Чиров

Оператор

Композиторы

Владислав Кладницкий

Композитор