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Дикая охота короля Стаха
Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая охота короля Стаха»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая охота короля Стаха»

Режиссёры

Валерий Рубинчик

Валерий Рубинчик

Режиссёр

Актёры

Борис Плотников

Борис Плотников

АктёрАндрей Белорецкий
Елена Димитрова

Елена Димитрова

Elena Dimitrova
АктрисаНадежда Яновская
Игорь Класс

Игорь Класс

АктёрРыгор
Александр Харитонов

Александр Харитонов

АктёрСветилович
Борис Хмельницкий

Борис Хмельницкий

АктёрВорона
Альберт Филозов

Альберт Филозов

АктёрИгнатий Гацевич
Валентина Шендрикова

Валентина Шендрикова

Актрисавдова пани Кульша
Роман Филиппов

Роман Филиппов

Актёрпан Дубатовка
Вла�димир Фёдоров

Владимир Фёдоров

АктёрБазиль
Мария Капнист

Мария Капнист

Актрисаэкономка

Сценаристы

Владимир Короткевич

Владимир Короткевич

Сценарист
Валерий Рубинчик

Валерий Рубинчик

Сценарист

Продюсеры

Алексей Круковский

Алексей Круковский

Продюсер

Операторы

Татьяна Логинова

Татьяна Логинова

Оператор

Композиторы

Евгений Глебов

Евгений Глебов

Композитор