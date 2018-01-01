Wink
Фильмы
Елки 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Елки 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки 3»

Режиссёры

Ольга Харина

Режиссёр
Дмитрий Киселёв

Режиссёр
Александр Котт

Режиссёр
Александр Карпиловский

Режиссёр

Актёры

Иван Ургант

АктёрБоря
Сергей Светлаков

АктёрЖеня
Гоша Куценко

АктёрАндрей
Валентин Гафт

АктёрНиколай Петрович
Татьяна Догилева

АктрисаМарта Петровна
Пётр Фёдоров

АктёрКоля
Аня Чиповская

АктрисаЛена
Мария Шукшина

АктрисаНаташа
Константин Хабенский

Актёррассказчик
Антон Богданов

АктёрДенис

Сценаристы

Ольга Харина

Сценарист
Анна Матисон

Сценарист
Ксения Мчедлидзе

Сценарист
Игорь Меерсон

Сценарист

Продюсеры

Тимур Бекмамбетов

Продюсер
Ива Стромилова

Продюсер
Михаил Китаев

Продюсер
Юрий Мирошниченко

Продюсер

Художники

Мария Швачкина

Художница
Анна Кудевич

Художница

Монтажёры

Мария Лихачева

Монтажёр

Операторы

Сергей Трофимов

Оператор
Михаил Милашин

Оператор
Андрей Вакорин

Оператор
Петр Духовской

Оператор

Композиторы

Олег Карпачев

Композитор
Павел Есенин

Композитор
Николай Фоменко

Композитор
Максим Леонидов

Композитор