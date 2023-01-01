Джонни (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Николай Фоменко в драме о стареющем рок-музыканте, вдохновленной биографией Майка Науменко. Евгений, которого все называют Джонни, в советское время был настоящей звездой рок-музыки. Он стоял у истоков андерграундной сцены, знал Цоя, со своей группой собирал аншлаги. Сейчас Джонни — мужчина уже давно не в расцвете сил, перманентно пьяный и с ностальгией вспоминающий прошлое. В молодости он слишком крепко держался за свою совесть и отказался ей жертвовать ради славы и денег. В размышлениях об ушедших годах и современности он неспешно записывает клип на песню «Уездный город N». Погрузитесь в ностальгическую атмосферу на Wink, где смотреть фильм «Джонни» можно онлайн в хорошем качестве!



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