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Фильмы
Елки-иголки
Актёры и съёмочная группа фильма «Елки-иголки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки-иголки»

Режиссёры

Александр Баршак

Александр Баршак

Режиссёр

Актёры

Алина Алексеева

Алина Алексеева

АктрисаКатя
Павел Прилучный

Павел Прилучный

АктёрИгорь
Оскар Кучера

Оскар Кучера

АктёрШарль
Гарик Сукачев

Гарик Сукачев

АктёрДядя
Дмитрий Калихов

Дмитрий Калихов

АктёрМитя
Анастасия Веденская

Анастасия Веденская

АктрисаСвета
Владислав Ветров

Владислав Ветров

АктёрПапа Кати
Агриппина Стеклова

Агриппина Стеклова

АктрисаМама Кати
Владимир Гарцунов

Владимир Гарцунов

АктёрМышка
Александр Обласов

Александр Обласов

АктёрБотян
Юлианна Караулова

Юлианна Караулова

АктрисаЗвезда
Александр Марушев

Александр Марушев

АктёрБомж
Илья Носков

Илья Носков

Актёр
Эдуард Мейжис

Эдуард Мейжис

АктёрОхранник посольства
Наталья Унгард

Наталья Унгард

АктрисаНимфа

Сценаристы

Марина Ломтева

Марина Ломтева

Сценарист
Александр Баршак

Александр Баршак

Сценарист

Продюсеры

Асмик Мовсисян

Асмик Мовсисян

Продюсер
Наталия Харыбина

Наталия Харыбина

Продюсер
Александра Пиляева

Александра Пиляева

Продюсер
Екатерина Резникова

Екатерина Резникова

Продюсер
Алексей Блажнов

Алексей Блажнов

Продюсер
Татьяна Юферова

Татьяна Юферова

Продюсер
Игорь Попцов

Игорь Попцов

Продюсер

Художники

Валерия Евсеева

Валерия Евсеева

Художница

Монтажёры

Ольга Прошкина

Ольга Прошкина

Монтажёр
Евгения Бахарева

Евгения Бахарева

Монтажёр

Операторы

Михаил Селихов

Михаил Селихов

Оператор

Композиторы

Иван Урюпин

Иван Урюпин

Композитор