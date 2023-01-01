WinkФильмыЕлки-иголкиАктёры и съёмочная группа фильма «Елки-иголки»
Актёры и съёмочная группа фильма «Елки-иголки»
Режиссёры
Актёры
АктрисаКатя
Алина Алексеева
АктёрИго�рь
Павел Прилучный
АктёрШарль
Оскар Кучера
АктёрДядя
Гарик Сукачев
АктёрМитя
Дмитрий Калихов
АктрисаСвета
Анастасия Веденская
АктёрПапа Кати
Владислав Ветров
АктрисаМама Кати
Агриппина Стеклова
АктёрМышка
Влади�мир Гарцунов
АктёрБотян
Александр Обласов
АктрисаЗвезда
Юлианна Караулова
АктёрБомж
Александр Марушев
Актёр
Илья Носков
АктёрОхранник посольства
Эдуард Мейжис
АктрисаНимфа