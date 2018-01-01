Асмик Мовсисян

WinkАсмик Мовсисян
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 10 июня 1994 г. (31 год)
Фильмография
Продюсер
- 8.6
Письмо Деду Морозу2025, 88 мин
- 7.2
Пишет мне мальчишка2023, 47 минБесплатно
- 8.8
Сны усадеб2023, 54 минБесплатно
- 8.8
Мир комнатных растений2022
- 7.3
Переправа2022, 82 минБесплатно
- 9.0
Елки-иголки2022, 98 мин
- 6.2
Над уровнем моря2021, 81 минБесплатно
- 8.3
Сахаров просит слова2021, 44 минБесплатно
- 6.8
Eski — старый, Yeni — новый2021, 76 минБесплатно
- 7.8
Носки с акулами2021, 47 минБесплатно
- 8.7
У нас отняли лица!2021, 40 минБесплатно
- 8.7
Эндем2021, 12 минБесплатно