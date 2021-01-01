У нас отняли лица! (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
8.72021, У нас отняли лица!
Документальные40 мин18+
Сюжет
Фильм расскажет о современном рабстве от лица единственной российской организации, осуществляющей массовые спасательные миссии как внутри страны, так и за ее пределами. Фонд «Альтернатива» был основан предпринимателем и правозащитником Олегом Мельниковым в 2011 году. За все время существования Фонда его члены спасли более 1500 человек. Несмотря на объективный факт порабощения, большая часть изуверств не имеет состава преступления, из-за чего множество жертв остаются порабощенными, а рабовладельцы продолжают пребывать на воле. Текущие расследования — удачные и неудачные — легли в основу документального фильма.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
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7.8 КиноПоиск