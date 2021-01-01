Eski — старый, Yeni — новый (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хасанкейф — город на берегу реки Тигр, на территории современной Турции. Это удивительное поселение существует почти 12 тысячелетий и помнит, как зарождалась человеческая цивилизация. Глазницы пещер, которыми усыпаны местные холмы, видели людей неолита, римлян, византийцев и османов, а сегодняшний уклад жителей Хасанкейфа мог бы относится и к прошлым столетиям. Как и раньше, они играют в карты во дворах, обогреваются печками-буржуйками, пьют чай, пасут коз, ткут ковры и охотятся на птиц. Вот только до 70-х годов прошлого века они делали всё это в древних пещерах, служивших им домами. Многие современные жители города родились в этих пещерах, как и главный герой фильма, 85-летний пастух Рамазан. Сегодня он стар и страдает от болезни Альцгеймера. Практически единственное, что он вспоминает без труда, — это исхоженные тропы родных улиц. Но скоро ему придётся покинуть этот древний каменный город и старик совсем потеряет память. Так же, как потеряет её удивительный старинный Хасанкейф. Ведь уже в 2020 году он будет уничтожен, став дном водохранилища, частью амбициозного проекта турецких властей по строительству дамбы и ГЭС «Илису»..



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