Эндем (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Численность нерпы в озере Байкал за последние 2 года превысила свою популяцию, единственный способ урегулировать эту проблему — массовый отстрел. В основе повествования лежит интервью специалистов, которые базируются на изучении Байкала и его обитателях. Одни из них настаивают на массовом �расстреле, другие же считают, что нерпа не нуждается в «искусственном» отборе, стоит обратить внимание на экологию озера и его состояние.



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