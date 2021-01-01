Над уровнем моря (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Гульнара из Баку, Мариам из Каспийска и Заира из Махачкалы разделены сотнями километров и даже не подозревают о существовании друг друга, но объединяет их одно — они спасают. Одна спасает свободу и борется за права женщин. Вторая спасет людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Третья спа�сает животных, найденных, подброшенных, искалеченных и полуживых и пристраивает их в семьи. Три интимные истории о трех женских мирах, наполненных самоотдачей, сочувствуем и постоянным желанием помогать, вопреки агрессивному окружению, непредсказуемым обстоятельствам и личным проблемам. А как будет выглядеть мир, если в нем не будет женщин?



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