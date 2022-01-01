Переправа (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Зона на границе России и Китая в районе городов Благовещенск и Хэйхэ — особое место. Здешняя жизнь напоминает жизнь большой российско-китайской семьи. Две нации в значительной степени интегрированы: дружат, влюбляются, вместе работают и свободно разговаривают на языках друг друга. Китайская студентка Чэнь Юэцзюэ пытается связать своё будущее с Россией, а русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег — стать профессором китайского университета. Их планам благоволит даже строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем, однако в самый неожиданный момент всё меняется под натиском глобального препятствия.



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