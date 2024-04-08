Пишет мне мальчишка (фильм, 2023) смотреть онлайн
7.22023, Пишет мне мальчишка
Документальный, Короткометражка47 мин18+
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О фильме
Почему российские женщины, рискуя собственным здоровьем и жизнью, решаются на знакомство и отношения с заключенными? Почему они готовы ждать годами, довольствуясь лишь короткими свиданиями? Реальные истории женщин, которые готовы бороться за свою любовь до конца, несмотря на то, что их половинки находятся в местах лишения свободы.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Короткометражка
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
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