Пишет мне мальчишка
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Пишет мне мальчишка

Пишет мне мальчишка (фильм, 2023) смотреть онлайн

7.22023, Пишет мне мальчишка
Документальный, Короткометражка47 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Почему российские женщины, рискуя собственным здоровьем и жизнью, решаются на знакомство и отношения с заключенными? Почему они готовы ждать годами, довольствуясь лишь короткими свиданиями? Реальные истории женщин, которые готовы бороться за свою любовь до конца, несмотря на то, что их половинки находятся в местах лишения свободы.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.1 КиноПоиск