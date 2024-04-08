Почему российские женщины, рискуя собственным здоровьем и жизнью, решаются на знакомство и отношения с заключенными? Почему они готовы ждать годами, довольствуясь лишь короткими свиданиями? Реальные истории женщин, которые готовы бороться за свою любовь до конца, несмотря на то, что их половинки находятся в местах лишения свободы.

