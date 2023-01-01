Биография

Мария Кацал — креативный продюсер, сценарист. Начинала карьеру корреспондентом в новостях, затем работала шеф-редактором ток-шоу и реалити, а также сценаристом документальных сериалов. Автор и креативный продюсер проектов: «Ангелы Милы» (главный приз 52-го Международного кинофестиваля «Рошд» в Иране), реалити «Дедсад» (победитель Национальной премии интернет-контента в категории «Делая мир лучше»), «Индекс счастья» с Идой Галич, «Фем.doc», «Биофутуризм», «Секс. В поиске ответов» (номинант премии АПКиТ в категории «Лучший документальный сериал»), «Я его убила», «Чудотворица», «Тhe future is now», «Панамские хроники», «Forbes. 30 до 30», «Деньги будущего. Новый мировой порядок». Также Мария является руководителем продакшна РМЦ-групп «Творческий цех».