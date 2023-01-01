Сны усадеб (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На сегодняшний день в России сохранилось несколько тысяч старинных усадеб. Они могли бы, как и раньше, быть центром культурной жизни, превратиться в театры, музеи или гостиницы, но, к сожалению, заинтересованных в их реставрации меньше, чем равнодушных. На фоне старой русской архитектуры разыгрывается драма её выживания: как народные реставраторы стремятся дать домам «вторую жизнь», вопреки всем обстоятельствам.



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