Затворник
Актёры и съёмочная группа фильма «Затворник»

Режиссёры

Егор Кончаловский

Режиссёр

Актёры

Александр Балуев

АктёрКонстантин и Андрей Стрелецкие
Амалия Мордвинова

Актриса
Иван Бортник

АктёрДоктор Кожин
Дмитрий Марьянов

АктёрТоля
Максим Стишов

АктёрСтив
Любовь Толкалина

АктрисаИрина
Наталья Панова

Актриса
Борис Эстрин

Актёр
Игорь Письменный

Актёр
Наталья Позднякова

Актриса

Сценаристы

Максим Стишов

Сценарист

Продюсеры

Сергей Грибков

Продюсер
Игорь Толстунов

Продюсер
Михаил Зильберман

Продюсер

Художники

Ирина Гинно

Художница

Монтажёры

Ольга Гриншпун

Монтажёр

Операторы

Михаил Агранович

Оператор

Композиторы

Максим Фадеев

Композитор