Биография

Борис Эстрин – российский актер кино и театра. Родился в Москве 22 октября 1969 года. С ранних лет интересовался театральными постановками и актерским искусством. Окончив школу, будущий актер подал документы на актерский факультет ВГИК, окончил который в 1998 году. После выпуска получил работу в труппе театра Армена Джигарханяна, на сцене которого были сыграны первые серьезные роли Бориса Эстрина. Позднее сотрудничал с театром «Вернисаж», где появился в постановке «Скупой рыцарь», и театром имени Евгения Вахтангова. Эстрин долгое время состоит в гражданском браке с актрисой Мариной Сагайдак, детей у пары нет. На экране актер впервые появился в 1998 году, в короткометражной ленте «Фотограф». После исполнил небольшие роли в таких проектах как «Стрингер», «Новости», «Смотрящий вниз». Широкую известность принес Борису Эстрину сериал «Солдаты», где актеру досталась одна из самых ярких ролей в первых сезонах. В дальнейшем появился в картинах «Метод Лавровой», «Телохранитель», «Нарушение правил», и множестве других. Всего в послужном списке актера более сотни ролей в фильмах и сериалах. На данный момент продолжает активно сниматься, также занят в нескольких спектаклях.