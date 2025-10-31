Четыре четверти (сериал, 2024) смотреть онлайн

Четыре четверти
2024, Четыре четверти 1 сезон
Мелодрама16+

Контент станет доступным 31.10.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физматшколе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.3 КиноПоиск