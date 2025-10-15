WinkСериалыЧетыре четверти1-й сезон4-я серия
8.72024, Четыре четверти. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Четыре четверти (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физматшколе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- Актёр
Петр
Безменов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- КРАктриса
Ксения
Рябинкина
- ВИАктёр
Валерий
Иваков
- КААктриса
Карина
Арслангареева
- ДИАктёр
Дмитрий
Иванюгин
- АРАктёр
Артем
Руднев
- ДСХудожник
Дмитрий
Семагин
- БММонтажёр
Борис
Мнухин
- ИУОператор
Ирина
Уральская
- МАКомпозитор
Михаил
Афанасьев