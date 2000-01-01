Свадьба (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая девушка Таня возвращается из Москвы в родной город Липки. Все вокруг ей знакомо с детства: дома и их жители, подруги и простой парень Миша, любящий ее еще со школы. На танцах, хлебнув водки для храбрости, Таня пообе�щала Мише подбросить монетку и, если выпадет орел, она выйдет за него замуж...



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