Свадьба
Wink
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Свадьба
8.32000, Свадьба
Драмы, Комедии107 мин18+

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Свадьба (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая девушка Таня возвращается из Москвы в родной город Липки. Все вокруг ей знакомо с детства: дома и их жители, подруги и простой парень Миша, любящий ее еще со школы. На танцах, хлебнув водки для храбрости, Таня пообещала Мише подбросить монетку и, если выпадет орел, она выйдет за него замуж...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьба»

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