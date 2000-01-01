Свадьба (фильм, 2000) смотреть онлайн
Сюжет
Молодая девушка Таня возвращается из Москвы в родной город Липки. Все вокруг ей знакомо с детства: дома и их жители, подруги и простой парень Миша, любящий ее еще со школы. На танцах, хлебнув водки для храбрости, Таня пообе�щала Мише подбросить монетку и, если выпадет орел, она выйдет за него замуж...
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- Актёр
Марат
Башаров
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Андрей
Панин
- АСАктёр
Александр
Семчев
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- Актёр
Владимир
Симонов
- МГАктриса
Мария
Голубкина
- ЕНАктриса
Елена
Новикова
- Актёр
Владимир
Кашпур
- ППАктёр
Павел
Поймалов
- АГСценарист
Александр
Галин
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- КДПродюсер
Катрин
Дюссар
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- АБХудожница
Алина
Будникова
- АБОператор
Александр
Буров
- ВЧКомпозитор
Владимир
Чекасин