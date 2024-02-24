Биография

Павел Поймалов — российский актер. Заслуженный деятель искусств РФ. Награжден несколькими театральными премиями и призами кинофестивалей, номинант премии «Золотая маска». Родился в Кизляре 9 июня 1966 года. Поймалов был студентом Горьковского театрального училища и изучал режиссуру в ГИТИСе. Играл на сцене Театра юного зрителя в Москве в постановках «Чайка», «Дамы и гусары», «Иисус-Христос — суперзвезда», «Собачье сердце», «Оловянные кольца», «Золотой ключик», «Свидетель обвинения», «Алинор», «Иванов и другие». На счету Павла Поймалова более 40 работ в кинолентах и телевизионных картинах. Среди них — «Страна глухих», «Свадьба», «Русские евреи. Фильм второй. 1918–1948», а также сериалы «Каменская», «Ростов-папа», «Гражданин-начальник», «Дальнобойщики», «Зона», «Смертельный диагноз», «Город», «Императрицы».