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Трио (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.82002, Трио
Криминал102 мин0+

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Сюжет

Трое оперативников из российской глубинки Николай, Алексей и Марина осуществляют секретную операцию по ликвидации банды, грабящей и сжигающей автофуры. Но не только профессиональный долг заставляет героев бесконечно колесить по дорогам. Поиски бандитов осложняются непростыми личными отношениями двух мужчин и одной женщины…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb