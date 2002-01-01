Трио (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Трое оперативников из российской глубинки Николай, Алексей и Марина осуществляют секретную операцию по ликвидации банды, грабящей и сжигающей автофуры. Но не только профессиональный долг заставляет героев бесконечно колесить по дорогам. Поиски бандитов осложняются непростыми личными отношениями двух мужчин и одной женщины…



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