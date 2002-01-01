Трио (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.82002, Трио
Криминал102 мин0+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Трое оперативников из российской глубинки Николай, Алексей и Марина осуществляют секретную операцию по ликвидации банды, грабящей и сжигающей автофуры. Но не только профессиональный долг заставляет героев бесконечно колесить по дорогам. Поиски бандитов осложняются непростыми личными отношениями двух мужчин и одной женщины…
Трио смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Прошкин
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Михаил
Пореченков
- МЗАктриса
Мария
Звонарева
- АБАктёр
Азиз
Бейшеналиев
- ОМАктёр
Олег
Малахов
- Актёр
Александр
Гришин
- Актёр
Игорь
Гордин
- ЮЛАктёр
Юрий
Лагута
- ИРАктёр
Игорь
Рудаков
- АЖАктёр
Александр
Журман
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- ВВПродюсер
Виталий
Васильченко
- ТБМонтажёр
Татьяна
Белоусова
- САОператор
Сергей
Астахов