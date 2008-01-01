Морфий (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Спасти человека и потерять себя. Фильм Алексея Балабанова и Сергея Бодрова по мотивам культового произведения Михаила Булгакова.



В маленький городок, затерянный в российской глубинке, приезжает новый врач. Юный доктор Поляков недавно закончил учебу и не был готов к столь ответственному назначению. Однако делать нечего — вся надежда жителей провинции только на него. Полякову приходится руководить клиникой, украдкой сверяясь с учебниками и всеми силами стараясь удержать авторитет. Очередной случай оборачивается опасностью для юного врача: он рискует заразиться тяжелой болезнью от пациента. Чтобы избежать этого, Поляков просит медсестру сделать ему укол морфия. Угроза отступает, но появляется другая опасность — доктор, который много слышал о морфинистах, неспособных справиться с пагубным пристрастием, сам подсаживается на наркотик...



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