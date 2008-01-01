Морфий (фильм, 2008) смотреть онлайн
Сюжет
Спасти человека и потерять себя. Фильм Алексея Балабанова и Сергея Бодрова по мотивам культового произведения Михаила Булгакова.
В маленький городок, затерянный в российской глубинке, приезжает новый врач. Юный доктор Поляков недавно закончил учебу и не был готов к столь ответственному назначению. Однако делать нечего — вся надежда жителей провинции только на него. Полякову приходится руководить клиникой, украдкой сверяясь с учебниками и всеми силами стараясь удержать авторитет. Очередной случай оборачивается опасностью для юного врача: он рискует заразиться тяжелой болезнью от пациента. Чтобы избежать этого, Поляков просит медсестру сделать ему укол морфия. Угроза отступает, но появляется другая опасность — доктор, который много слышал о морфинистах, неспособных справиться с пагубным пристрастием, сам подсаживается на наркотик...
Сможет ли Поляков преодолеть страшное влечение? Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш в красивой аутентичной экранизации «Морфий» — фильм 2008 года смотрите онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- АПАктёр
Алексей
Полуян
- ВЗАктёр
Валерий
Зайцев
- Актёр
Александр
Мосин
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- ДШАктёр
Даниил
Шигапов
- СБСценарист
Сергей
Бодров мл.
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ОСАктриса дубляжа
Оксана
Сурнина
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- АСОператор
Александр
Симонов