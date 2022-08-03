По имени Барон (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

Родившийся в эвакуации Иосиф из скромного еврейского мальчика превратился в жестокого и циничного вора в законе, безжалостного и к своим, и к чужим. Это история человека, который однажды потерял, забыл, променял своe настоящее имя, став просто Бароном.

