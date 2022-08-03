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По имени Барон
1-й сезон

По имени Барон (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

8.42001, По имени Барон. Сезон 1 12 серий
Криминал, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Родившийся в эвакуации Иосиф из скромного еврейского мальчика превратился в жестокого и циничного вора в законе, безжалостного и к своим, и к чужим. Это история человека, который однажды потерял, забыл, променял своe настоящее имя, став просто Бароном.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По имени Барон»