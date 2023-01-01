Два капитана (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Советский фильм-приключение по одноименному роману Вениамина Каверина.
Осиротевший подросток Саня Григорьев из провинциального города Энска зарабатывает ловлей раков. Однажды в его сети попадается сумка почтальона. Одно из найденных писем, от полярника в далекой экспедиции, производит на Саню такое впечатление, что он начинает грезить путешествиями. Сбежав из Энска, он едет в Петроград, где случайно знакомится с семьей пропавшего капитана Татаринова: того самого полярника, чье письмо Саня выучил наизусть. Сблизившись с его дочерью Катей, Саня однажды рассказывает ей и ее матери содержание письма, но они не хотят верить в печальные и компрометирующие факты, считая их выдумкой. Тогда мальчик решает провести собственное расследование и узнать, что же случилось с экспедицией.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Приключения
Рейтинг
- ВВРежиссёр
Владимир
Венгеров
- АМАктёр
Александр
Михайлов
- ОЗАктриса
Ольга
Заботкина
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ЭКАктёр
Эдуард
Кузнецов
- БААктёр
Борис
Аракелов
- ИКАктриса
Инна
Кондратьева
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- ВКСценарист
Вениамин
Каверин
- ЕММонтажёр
Евгения
Маханькова
- АДОператор
Аполлинарий
Дудко
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук