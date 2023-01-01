Два капитана (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советский фильм-приключение по одноименному роману Вениамина Каверина.



Осиротевший подросток Саня Григорьев из провинциального города Энска зарабатывает ловлей раков. Однажды в его сети попадается сумка почтальона. Одно из найденных писем, от полярника в далекой экспедиции, производит на Саню такое впечатление, что он начинает грезить путешествиями. Сбежав из Энска, он едет в Петроград, где случайно знакомится с семьей пропавшего капитана Татаринова: того самого полярника, чье письмо Саня выучил наизусть. Сблизившись с его дочерью Катей, Саня однажды рассказывает ей и ее матери содержание письма, но они не хотят верить в печальные и компрометирующие факты, считая их выдумкой. Тогда мальчик решает провести собственное расследование и узнать, что же случилось с экспедицией.



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