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Вольный ветер (сериал, 1983) сезон 1 смотреть онлайн
9.01983, Вольный ветер. Сезон 1 2 серии
Комедии, Мелодрамы18+
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Сюжет
Портовый городок одной из маленьких южных стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Моряк Янго и его невеста красавица Стелла находят в ящиках трюма оружие, предназначенное для фашистов. Герои делают все возможное, чтобы ящики эти легли на дно моря.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЯФРежиссёр
Ян
Фрид
- ЛБАктриса
Лариса
Белогурова
- АХАктёр
Андрей
Харитонов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- АРАктёр
Александр
Рыщенков
- МВАктёр
Михаил
Водяной
- Актёр
Георгий
Штиль
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- Актёр
Евгений
Весник
- ВГАктриса
Виктория
Горшенина
- Актёр
Михаил
Светин
- ЯФСценарист
Ян
Фрид
- ММСценарист
Михаил
Мишин
- ИДСценарист
Исаак
Дунаевский
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НСОператор
Николай
Строганов
- ИДКомпозитор
Исаак
Дунаевский