WinkСериалыВольный ветер1-й сезон2-я серия
Вольный ветер (сериал, 1983) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.01983, Вольный ветер. Серия 2
Комедия, Мюзикл18+
Сезоны и серии
О сериале
Портовый городок одной из маленьких южных стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Моряк Янго и его невеста красавица Стелла находят в ящиках трюма оружие, предназначенное для фашистов. Герои делают все возможное, чтобы ящики эти легли на дно моря.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЯФРежиссёр
Ян
Фрид
- ЛБАктриса
Лариса
Белогурова
- АХАктёр
Андрей
Харитонов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- АРАктёр
Александр
Рыщенков
- МВАктёр
Михаил
Водяной
- Актёр
Георгий
Штиль
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- Актёр
Евгений
Весник
- ВГАктриса
Виктория
Горшенина
- Актёр
Михаил
Светин
- ЯФСценарист
Ян
Фрид
- ММСценарист
Михаил
Мишин
- ИДСценарист
Исаак
Дунаевский
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НСОператор
Николай
Строганов
- ИДКомпозитор
Исаак
Дунаевский