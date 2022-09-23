Вольный ветер. Серия 2
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Вольный ветер (сериал, 1983) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.01983, Вольный ветер. Серия 2
Комедия, Мюзикл18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Портовый городок одной из маленьких южных стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Моряк Янго и его невеста красавица Стелла находят в ящиках трюма оружие, предназначенное для фашистов. Герои делают все возможное, чтобы ящики эти легли на дно моря.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вольный ветер»