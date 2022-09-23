Портовый городок одной из маленьких южных стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Моряк Янго и его невеста красавица Стелла находят в ящиках трюма оружие, предназначенное для фашистов. Герои делают все возможное, чтобы ящики эти легли на дно моря.



