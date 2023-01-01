Биография

Американская актриса Кэтлин Тёрнер известна зрителям по ролям прекрасных обольстительниц, которые ловко манипулируют влюбленными мужчинами. Она сыграла более трех десятков ролей, и каждый раз на экране выглядела сногсшибательно. Кэт родилась в США, но выросла за рубежом. Будучи дочерью посла, она часто переезжала вместе с родителями, меняла города и страны. Точно так же часто сменялись школы и университеты: девушка училась в Миссури, в Балтиморе, других округах. Повидав мир и познакомившись с большим количеством интересных людей, Кэтлин поняла, что больше всего на свете ее интересует искусство. Она стала актрисой и долгое время блистала на широких экранах. Аутоиммунное заболевание сильно подкосило здоровье актрисы, но она продолжала сниматься до последнего дня. Первая роль Кэтлин Тёрнер вызвала бурю восторгов и оваций, и на следующий день актриса проснулась знаменитой. Фильм Кэтлин Тёрнер «Жар тела» был снят в жанре эротического триллера – довольно смелом для тех времен. После этого актриса получила массу предложений от знаменитых режиссеров. Ее визитными карточками стали культовые картины «Роман с камнем» и «Жемчужина Нила».