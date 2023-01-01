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Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер

Кэтлин Тёрнер

Kathleen Turner

Карьера
Актриса
Дата рождения
19 июня 1954 г. (70 лет)

Биография

Американская актриса Кэтлин Тёрнер известна зрителям по ролям прекрасных обольстительниц, которые ловко манипулируют влюбленными мужчинами. Она сыграла более трех десятков ролей, и каждый раз на экране выглядела сногсшибательно. Кэт родилась в США, но выросла за рубежом. Будучи дочерью посла, она часто переезжала вместе с родителями, меняла города и страны. Точно так же часто сменялись школы и университеты: девушка училась в Миссури, в Балтиморе, других округах. Повидав мир и познакомившись с большим количеством интересных людей, Кэтлин поняла, что больше всего на свете ее интересует искусство. Она стала актрисой и долгое время блистала на широких экранах. Аутоиммунное заболевание сильно подкосило здоровье актрисы, но она продолжала сниматься до последнего дня. Первая роль Кэтлин Тёрнер вызвала бурю восторгов и оваций, и на следующий день актриса проснулась знаменитой. Фильм Кэтлин Тёрнер «Жар тела» был снят в жанре эротического триллера – довольно смелом для тех времен. После этого актриса получила массу предложений от знаменитых режиссеров. Ее визитными карточками стали культовые картины «Роман с камнем» и «Жемчужина Нила».

Фильмография

Актриса