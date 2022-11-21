Клятвы в любви (фильм, 2022) смотреть онлайн

Музыкальная мелодрама о певице, влюбленной сразу в двух мужчин – своего мужа и продавца книжного магазина. Кэри совсем недавно вышла замуж за Саймона, но ее уже поджидают счастливые новости – она беременна. Ее свекровь Бев, однако, воодушевлена гораздо меньше: женщина переживает, что ее сын пойдет по стопам своего отца и бросит жену с ребенком. Положение становится еще более запутанным, когда Кэри медленно, но верно начинает влюбляться в Оуэна, работающего в книжном. Пока она пытается разобраться в своих чувствах, ее все больше затягивает карьера певицы. Посмотреть фильм «Клятвы в любви» (2022), премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, можно на Wink – онлайн и в хорошем качестве.

