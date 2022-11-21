Клятвы в любви (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Музыкальная мелодрама о певице, влюбленной сразу в двух мужчин – своего мужа и продавца книжного магазина. Кэри совсем недавно вышла замуж за Саймона, но ее уже поджидают счастливые новости – она беременна. Ее свекровь Бев, однако, воодушевлена гораздо меньше: женщина переживает, что ее сын пойдет по стопам своего отца и бросит жену с ребенком. Положение становится еще более запутанным, когда Кэри медленно, но верно начинает влюбляться в Оуэна, работающего в книжном. Пока она пытается разобраться в своих чувствах, ее все больше затягивает карьера певицы. Посмотреть фильм «Клятвы в любви» (2022), премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, можно на Wink – онлайн и в хорошем качестве.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛМРежиссёр
Линдсэй
Маккэй
- АКАктриса
Аделаида
Клеменс
- ПДАктёр
Патрик
Джей Адамс
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- Актёр
Дуглас
Смит
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ДМАктриса
Джейд
Ма
- НРАктриса
Надин
Роден
- АПАктриса
Афина
Парк
- МЛАктриса
Матильда
Лего
- РСАктёр
Рэнди
Сингх
- КХСценарист
Кейт
Хьюлетт
- КБПродюсер
Кайл
Борне
- НБПродюсер
Натали
Бреннер
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко