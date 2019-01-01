Солнцестояние (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Студенты становятся жертвами зловещих ритуалов. Мистический хоррор с Флоренс Пью от создателя «Реинкарнации». Накануне праздника летнего солнцестояния группа американских студентов-антропологов отправляется в шведское поселение, отрезанное от цивилизации. Кристиан приглашает в путешествие свою девушку Дани, чтобы она развеялась после недавно случившейся семейной трагедии. Однако вскоре после прибытия ребята выясняют, что местные языческие обряды далеко не безобидны. Под светом солнца начинают происходить необъяснимые события, которые до ужаса пугают гостей общины. Как изменится жизнь героев после этого путешествия? Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть фильм «Солнцестояние», — в хорошем качестве онлайн хоррор доступен только на нашем видеосервисе!



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