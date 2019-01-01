Солнцестояние
Wink
Фильмы
Солнцестояние
6.42019, Midsommar
Ужасы, Драмы141 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Солнцестояние (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Студенты становятся жертвами зловещих ритуалов. Мистический хоррор с Флоренс Пью от создателя «Реинкарнации». Накануне праздника летнего солнцестояния группа американских студентов-антропологов отправляется в шведское поселение, отрезанное от цивилизации. Кристиан приглашает в путешествие свою девушку Дани, чтобы она развеялась после недавно случившейся семейной трагедии. Однако вскоре после прибытия ребята выясняют, что местные языческие обряды далеко не безобидны. Под светом солнца начинают происходить необъяснимые события, которые до ужаса пугают гостей общины. Как изменится жизнь героев после этого путешествия? Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть фильм «Солнцестояние», — в хорошем качестве онлайн хоррор доступен только на нашем видеосервисе!

Солнцестояние смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Швеция, Венгрия
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнцестояние»

Всё