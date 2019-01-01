Солнцестояние (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Студенты становятся жертвами зловещих ритуалов. Мистический хоррор с Флоренс Пью от создателя «Реинкарнации». Накануне праздника летнего солнцестояния группа американских студентов-антропологов отправляется в шведское поселение, отрезанное от цивилизации. Кристиан приглашает в путешествие свою девушку Дани, чтобы она развеялась после недавно случившейся семейной трагедии. Однако вскоре после прибытия ребята выясняют, что местные языческие обряды далеко не безобидны. Под светом солнца начинают происходить необъяснимые события, которые до ужаса пугают гостей общины. Как изменится жизнь героев после этого путешествия? Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть фильм «Солнцестояние», — в хорошем качестве онлайн хоррор доступен только на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ари
Астер
- Актриса
Флоренс
Пью
- Актёр
Джек
Рейнор
- Актёр
Вильхельм
Бломгрен
- Актёр
Уильям
Джексон Харпер
- Актёр
Уилл
Поултер
- ЭТАктриса
Эллора
Торчия
- АМАктёр
Арчи
Мадекве
- ХНАктёр
Хенрик
Норлен
- ГФАктриса
Гуннель
Фред
- ИГАктриса
Изабель
Грилл
- Сценарист
Ари
Астер
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ЧЛХудожник
Чаба
Лоди
- АФХудожница
Андреа
Флеш
- ППОператор
Павел
Погоржельский
- THКомпозитор
The
Haxan Cloak