Биография

Флоренс Пью — британская актриса. Родилась в Оксфорде, Великобритания, 3 января 1996 года. Флоренс росла в творческой семье: ее мама работала танцовщицей, а двое из трех других детей снимались в кино. В детстве Фло посещала актерский кружок, но из-за слабого здоровья и напряженной учебы не было ясно, свяжет ли она в дальнейшем свою жизнь с этой профессией. В 2014 году стала дебютанткой в кино, сыграв девочку-подростка в драматическом фильме «Падение», где удостоилась множества похвал от зрителей и критиков. Крупный прорыв в карьере произошел в 2019 году, когда Флоренс сыграла сразу в трех громких кинопроектах. Самыми яркими проектами с участием Флоренс Пью стали «Солнцестояние», «Чудо», «Кот в сапогах: Последнее желание» и «Оппенгеймер».