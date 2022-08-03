Проклятие: Обитель смерти
Wink
Фильмы
Проклятие: Обитель смерти
7.42018, Malevolent
Ужасы84 мин18+
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Проклятие: Обитель смерти (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Псевдо-экстрасенсы Джексон и Анджела зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, избавляя их от привидений, в которых они сами не верят. Но в детском приюте, населенном призраками, им предстоит столкнуться с реальным ужасом.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие: Обитель смерти»