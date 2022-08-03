Псевдо-экстрасенсы Джексон и Анджела зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, избавляя их от привидений, в которых они сами не верят. Но в детском приюте, населенном призраками, им предстоит столкнуться с реальным ужасом.

