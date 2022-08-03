7.42018, Malevolent
Ужасы84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Проклятие: Обитель смерти (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Псевдо-экстрасенсы Джексон и Анджела зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, избавляя их от привидений, в которых они сами не верят. Но в детском приюте, населенном призраками, им предстоит столкнуться с реальным ужасом.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ОдРежиссёр
Олаф
де Флёр Йоханнессон
- Актриса
Флоренс
Пью
- БЛАктёр
Бен
Ллойд-Хьюз
- ДБАктриса
Джорджина
Беван
- СМАктёр
Стивен
МакКоул
- ДМАктриса
Дэйзи
Мэтьюсон
- ШААктриса
Шарлотта
Аллен
- НГАктриса
Николя
Грайр
- СИАктриса
Селия
Имри
- ШКАктриса
Шелли
Конн
- БКСценарист
Бен
Кетаи
- БКПродюсер
Брайан
Коффи
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ЗОАктриса дубляжа
Злата
Осипова
- ДАМонтажёр
Дэвид
Артур
- ЗКМонтажёр
Зэк
Кларк