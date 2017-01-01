Заложники (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР. Цена этой свободы окажется слишком высока…



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