Заложники
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Заложники

Заложники (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.42017, Заложники
Драмы, Исторические99 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР. Цена этой свободы окажется слишком высока…

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложники»

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