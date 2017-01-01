Заложники (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.42017, Заложники
Драмы, Исторические99 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР. Цена этой свободы окажется слишком высока…
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Информация
СтранаРоссия, Грузия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы, Триллеры
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Резо
Гигинеишвили
- ИКАктёр
Иракли
Квирикадзе
- ТДАктриса
Тинатин
Далакишвили
- ГДАктёр
Гига
Датиашвили
- ГГАктёр
Гиорги
Грдзели�дзе
- ГТАктёр
Георгий
Табидзе
- ГХАктёр
Гиорги
Хурцилава
- ВЧАктёр
Вахтанг
Чачанидзе
- ЕКАктриса
Екатерина
Калатозишвили
- БЛАктёр
Бека
Лемонджава
- МНАктёр
Мераб
Нинидзе
- ЛБСценарист
Лаша
Бугадзе
- Сценарист
Резо
Гигинеишвили
- МФПродюсер
Михаил
Финогенов
- ТТПродюсер
Тамара
Татишвили
- ВКПродюсер
Владимер
Качарава
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ЯКМонтажёр
Ярослав
Камински
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ГККомпозитор
Гия
Канчели