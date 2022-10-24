Готический детектив об Эдгаре По, переосмысляющий элементы произведений писателя. 1830 год. Кадет военной академии Вест-Пойнт Эдгар Алан По с четырьмя товарищами отправляется на учения. По дороге они натыкаются на дыбу с висящим на ней мужчиной. Перед смертью он успевает сказать только одно слово: «Ворон». Пытаясь понять, что же произошло с несчастным, кадеты прибывают в полузаброшенную деревню Воронья лощина. Те немногие, кто еще живет там, рассказывают о неуязвимом создании по имени Ворон. Эдгар По решает во что бы то ни стало докопаться до истины. К чему приведет его расследование, узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Воронья лощина» онлайн и в хорошем качестве на Wink.

