Воронья лощина (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Готический детектив об Эдгаре По, переосмысляющий элементы произведений писателя. 1830 год. Кадет военной академии Вест-Пойнт Эдгар Алан По с четырьмя товарищами отправляется на учения. По дороге они натыкаются на дыбу с висящим на ней мужчиной. Перед смертью он успевает сказать только одно слово: «Ворон». Пытаясь понять, что же произошло с несчастным, кадеты прибывают в полузаброшенную деревню Воронья лощина. Те немногие, кто еще живет там, рассказывают о неуязвимом создании по имени Ворон. Эдгар По решает во что бы то ни стало докопаться до истины. К чему приведет его расследование, узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Воронья лощина» онлайн и в хорошем качестве на Wink.
СтранаВеликобритания, Латвия
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КХРежиссёр
Кристофер
Хаттон
- Актёр
Уильям
Моусли
- МЗАктриса
Мелани
Занетти
- КДАктриса
Кейт
Дики
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- КВАктёр
Каллум
Вудхаус
- КРАктёр
Кайл
Роу
- КМАктёр
Каллум
МакГоун
- МЛАктёр
Матис
Ландвер
- ОКАктёр
Оберон
Ка Аджипонг
- МГАктёр
Майкл
Гест
- КХСценарист
Кристофер
Хаттон
- АЭПродюсер
Андрейс
Экис
- ТЛПродюсер
Тодд
Ландбом
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- МРОператор
Майкл
Рицци