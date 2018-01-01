Wink
Воронья лощина
Актёры и съёмочная группа фильма «Воронья лощина»

Режиссёры

Кристофер Хаттон

Christopher Hatton
Режиссёр

Актёры

Уильям Моусли

William Moseley
АктёрEdgar Allan Poe
Мелани Занетти

Melanie Zanetti
АктрисаCharlotte Ingram
Кейт Дики

Kate Dickie
АктрисаElizabet Ingram
Дэвид Хейман

David Hayman
АктёрDr Garrett
Каллум Вудхаус

Callum Woodhouse
АктёрWill Taylor
Кайл Роу

Kyle Rowe
АктёрLawrence Bishop
Каллум МакГоун

Callum McGowan
АктёрDaniel Clay
Матис Ландвер

Mathis Landwehr
АктёрLutz Becker
Оберон Ка Аджипонг

Oberon Ka Adjipong
АктёрUsher
Майкл Гест

Michael Guest
АктёрThomas Cricke

Сценаристы

Кристофер Хаттон

Christopher Hatton
Сценарист

Продюсеры

Андрейс Экис

Andrejs Ekis
Продюсер
Тодд Ландбом

Todd Lundbohm
Продюсер

Актёры дубляжа

Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа

Операторы

Майкл Рицци

Michael Rizzi
Оператор