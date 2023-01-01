Стальная хватка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

История сыновей знаменитого рестлера Фрица Фон Эриха, пытающихся заслужить уважение своего отца. Биографическая драма «Стальная хватка» — фильм с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом от режиссера «Гнезда».



В начале 1960-х годов рестлер Фриц Фон Эрих потерял своего первого сына и пообещал себе и своей семье, что всегда и во всем будет первым. Он уверен, что только так сможет защитить близких от предполагаемого проклятья, лежащего на их роду. Спустя несколько лет Кевин, Керри, Дэвид и Майк, уже возмужавшие сыновья Фрица, стараются идти по стопам отца и добиваться успехов в реслинге. Кевин — добродушный парень с задатками лидера, любящий своих братьев. Керри — склонный к саморазрушению юноша, страдающий от наркозависимости. Дэвид — прирожденный шоумен, с легкостью приковывающий к себе внимание. Майк — младший сын, который мечтает о музыке, а не драках на публику. Но все они хотят одного — не опозорить род Фон Эрихов.



