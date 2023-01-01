Стальная хватка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
История сыновей знаменитого рестлера Фрица Фон Эриха, пытающихся заслужить уважение своего отца. Биографическая драма «Стальная хватка» — фильм с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом от режиссера «Гнезда».
В начале 1960-х годов рестлер Фриц Фон Эрих потерял своего первого сына и пообещал себе и своей семье, что всегда и во всем будет первым. Он уверен, что только так сможет защитить близких от предполагаемого проклятья, лежащего на их роду. Спустя несколько лет Кевин, Керри, Дэвид и Майк, уже возмужавшие сыновья Фрица, стараются идти по стопам отца и добиваться успехов в реслинге. Кевин — добродушный парень с задатками лидера, любящий своих братьев. Керри — склонный к саморазрушению юноша, страдающий от наркозависимости. Дэвид — прирожденный шоумен, с легкостью приковывающий к себе внимание. Майк — младший сын, который мечтает о музыке, а не драках на публику. Но все они хотят одного — не опозорить род Фон Эрихов.
Наблюдать за их трагической историей позволит «Стальная хватка» — фильм 2023 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время126 мин / 02:06
- ШДРежиссёр
Шон
Дуркин
- Актёр
Зак
Эфрон
- ДААктёр
Джереми
Аллен Уайт
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ССАктёр
Стэнли
Саймонс
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- Актёр
Холт
Маккэллани
- ЧЭАктриса
Челси
Эдмундсон
- ГУАктёр
Грейди
Уилсон
- ВНАктёр
Валентайн
Ньюкомер
- ШДСценарист
Шон
Дуркин
- ТРПродюсер
Тесса
Росс
- ЭЛПродюсер
Энгус
Ламонт
- ШДПродюсер
Шон
Дуркин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- МЭОператор
Матьяш
Эрдей
- РРКомпозитор
Ричард
Рид Парри