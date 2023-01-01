Стальная хватка
Wink
Фильмы
Стальная хватка
8.22023, The Iron Claw
Драма126 мин18+
Сыновья сурового рестлера пытаются заслужить любовь отца. Душераздирающая драма с лучшей ролью Зака Эфрона

Стальная хватка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

История сыновей знаменитого рестлера Фрица Фон Эриха, пытающихся заслужить уважение своего отца. Биографическая драма «Стальная хватка» — фильм с Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом от режиссера «Гнезда».

В начале 1960-х годов рестлер Фриц Фон Эрих потерял своего первого сына и пообещал себе и своей семье, что всегда и во всем будет первым. Он уверен, что только так сможет защитить близких от предполагаемого проклятья, лежащего на их роду. Спустя несколько лет Кевин, Керри, Дэвид и Майк, уже возмужавшие сыновья Фрица, стараются идти по стопам отца и добиваться успехов в реслинге. Кевин — добродушный парень с задатками лидера, любящий своих братьев. Керри — склонный к саморазрушению юноша, страдающий от наркозависимости. Дэвид — прирожденный шоумен, с легкостью приковывающий к себе внимание. Майк — младший сын, который мечтает о музыке, а не драках на публику. Но все они хотят одного — не опозорить род Фон Эрихов.

Наблюдать за их трагической историей позволит «Стальная хватка» — фильм 2023 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

Стальная хватка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стальная хватка»