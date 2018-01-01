Wink
Фильмы
Стальная хватка
Актёры и съёмочная группа фильма «Стальная хватка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стальная хватка»

Режиссёры

Шон Дуркин

Шон Дуркин

Sean Durkin
Режиссёр

Актёры

Зак Эфрон

Зак Эфрон

Zac Efron
АктёрKevin Von Erich
Джереми Аллен Уайт

Джереми Аллен Уайт

Jeremy Allen White
АктёрKerry Von Erich
Харрис Дикинсон

Харрис Дикинсон

Harris Dickinson
АктёрDavid Von Erich
Мора Тирни

Мора Тирни

Maura Tierney
АктрисаDoris Von Erich
Стэнли Саймонс

Стэнли Саймонс

Stanley Simons
АктёрMike Von Erich
Лили Джеймс

Лили Джеймс

Lily James
АктрисаPam
Холт Маккэллани

Холт Маккэллани

Holt McCallany
АктёрFritz Von Erich
Челси Эдмундсон

Челси Эдмундсон

Chelsea Edmundson
АктрисаTania
Грейди Уилсон

Грейди Уилсон

Grady Wilson
АктёрYoung Kevin
Валентайн Ньюкомер

Валентайн Ньюкомер

Valentine Newcomer
АктёрYoung David

Сценаристы

Шон Дуркин

Шон Дуркин

Sean Durkin
Сценарист

Продюсеры

Тесса Росс

Тесса Росс

Tessa Ross
Продюсер
Энгус Ламонт

Энгус Ламонт

Angus Lamont
Продюсер
Шон Дуркин

Шон Дуркин

Sean Durkin
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Станислав Тикунов

Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Юлия Яблонская

Юлия Яблонская

Актриса дубляжа
Дмитрий Лунёв

Дмитрий Лунёв

Актёр дубляжа

Монтажёры

Мэттью Хэннем

Мэттью Хэннем

Matthew Hannam
Монтажёр

Операторы

Матьяш Эрдей

Матьяш Эрдей

Mátyás Erdély
Оператор

Композиторы

Ричард Рид Парри

Ричард Рид Парри

Richard Reed Parry
Композитор