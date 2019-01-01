Малыш Кид
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Малыш Кид

Малыш Кид (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.22019, The Kid
Драмы, Приключения95 мин18+

О фильме

Юный Рио Катлер становится свидетелем кровавой семейной разборки, в которой погибают его мать и отец. Спасаясь от криминального дяди, сирота попадает в повозку шерифа, которому нужно доставить прославленного бандита Билли Кида к месту казни. Рио придется выбирать, чью сторону принять.

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Страна
США
Жанр
Приключения, Драмы
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Малыш Кид»