Малыш Кид (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.22019, The Kid
Драмы, Приключения95 мин18+
О фильме
Юный Рио Катлер становится свидетелем кровавой семейной разборки, в которой погибают его мать и отец. Спасаясь от криминального дяди, сирота попадает в повозку шерифа, которому нужно доставить прославленного бандита Билли Кида к месту казни. Рио придется выбирать, чью сторону принять.
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СтранаСША
ЖанрПриключения, Драмы
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Винсент
Д’Онофрио
- ДШАктёр
Джейк
Шур
- ЛДАктриса
Лейла
Джордж
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актёр
�Итан
Хоук
- ЧЧАктёр
Чарли
Чаппель
- КОАктёр
Клинт
Обенчейн
- КБАктёр
Крис
Билсма
- ЧДАктёр
Чад
Дашнау
- БДАктёр
Бен
Дики
- Сценарист
Винсент
Д’Онофрио
- ДШПродюсер
Джордан
Шур
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- РАХудожник
Ра
Аранцио-Паррайн
- КММонтажёр
Кэти
Маккерри
- ЛГКомпозитор
Лэтэм
Гейнс